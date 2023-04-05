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Ле Пен уверенно победила бы Макрона на президентских выборах во Франции – опрос

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 23:06

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сейчас победила бы Эмманюэля Макрона на выборах президента, если бы они состоялись сейчас.

Об этом свидетельствует опрос группы компаний Elabe для телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы 55% голосов избирателей во Франции во втором туре голосования, тогда как действующий президент Макрон - лишь 45%.

При этом на последних выборах в апреле 2022 года лидер партии "Ренессанс" получил 58,5% против 41,5% у Ле Пен и стал первым за последние два десятилетия президентом Франции, который был избран на второй срок.

"Эмманюэль Макрон будет бороться за сохранение своего электората, лишь семеро из 10 проголосовали бы за него снова в нынешних условиях. А голосов тех, кто выступает против (ультраправых), было бы гораздо меньше", - прокомментировал BFMTV руководитель группы Elabe Бернар Сананес.

Он имел в виду феномен, при котором французские избиратели голосуют за любого кандидата, кроме ультраправого, лишь бы тот не пришел к власти.

По словам Сананеса, в случае ближайших президентских выборов победа Ле Пен была бы "впечатляющей", и "она получила бы дополнительные голоса во всех электоральных категориях". Он, однако, подчеркнул, что опрос был гипотетическим, поскольку следующие очередные выборы президента во Франции - аж через четыре года, и Макрон в них участвовать не смог бы.

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Рост популярности лидера ультраправого "Национального объединения" связан прежде всего с противоречивой пенсионной реформой, против которой выступают около трех четвертей населения Франции.

Ле Пен практически не вмешивалась в дебаты по реформе, лишь недавно заявив, что в случае прихода ее партии к власти она будет отменена, а альтернативное предложение - вынесено на референдум.

Темы: Франциявиборыопрос
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