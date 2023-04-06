У 86-летнего Берлускони диагностировали лейкемию – СМИ

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию – серьезное заболевание клеток крови.

Об этом сообщило издание Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Десять дней назад, напомнила итальянская газета, 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования. Однако тогда его выписку, которую ожидали в течение 24-36 часов, отложили на четыре дня.

Реклама:

2 апреля бывший премьер снова вернулся в больницу. Вскоре после этого появилась информация, что политик в реанимации. Первые сообщения говорили о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако дело оказалось не только в этом.

"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", - говорится в публикации.

Политик в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания, он часто лежал в больницах для контроля за здоровьем.

ВИДЕО ДНЯ

Берлускони, известный дружбой с президентом РФ, отметился неоднозначными заявлениями в отношении Украины.

В феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, Берлускони заявил, что он бы не встречался с Зеленским, если бы был премьером.

Также Берлускони сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, Россия бы не вторглась.

В МИД Украины на это заявили, что Берлускони подталкивает Россию к продолжению ее преступлений против Украины.