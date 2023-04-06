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Стоимость нового пакета военной поддержки Литвы составит около 41 млн евро

Четверг, 6 апреля 2023, 14:20

Глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас объявил о стоимости нового пакета военной помощи, который балтийское государство передаст Украине.

Об этом Анушаускас написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украине составит около 41 млн евро.

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"Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", - говорится в сообщении министра без дальнейших уточнений.

На днях литовский министр посетил Харьков вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В конце марта подготовку очередного пакета военной помощи для Украины анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа.

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Темы: ЛитваНАТО
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