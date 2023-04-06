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Си Цзиньпин не изменил своей позиции по поводу войны России после переговоров с Макроном

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 15:49
Си Цзиньпин не изменил своей позиции по поводу войны России после переговоров с Макроном
Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции относительно войны России в Украине после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

На второй день государственного визита Макрона в Китай Си Цзиньпин продолжил свою давнюю линию по полномасштабному вторжению России в Украину, заявив, что "все стороны" имеют "обоснованные опасения по поводу безопасности", и не дал никакого намека на то, что он использует свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт.

"Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять рациональность и спокойствие", - сказал китайский лидер во время пресс-конференции в Пекине.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание обоснованную обеспокоенность всех сторон в отношении безопасности, ссылаясь на Устав ООН... ища политического урегулирования и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности", - добавил он, сидя рядом с Макроном.

Французский президент прибыл в Китай в среду в надежде подтолкнуть Китай к использованию своих рычагов влияния на Россию для прекращения конфликта и заставить Пекин выступить против угрозы Кремля разместить ядерные ракеты в Беларуси.

Макрон и Си провели полтора часа в двусторонних переговорах, которые чиновник Елисейского дворца назвал "откровенными и конструктивными", прежде чем подписать несколько соглашений - в том числе о продаже самолетов Airbus и о культурном сотрудничестве.

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Но в результате протокольной ошибки, на которую обратили внимание члены китайского окружения Си, Макрон говорил во время пресс-конференции примерно вдвое дольше, чем китайский лидер.

Читая свои тщательно написанные реплики, Си иногда выглядел нетерпеливым и раздраженным, когда Макрон продолжал говорить. Си несколько раз глубоко вздохнул и выглядел неловко, когда французский президент обратился непосредственно к нему, очевидно, вспоминая о войне в Украине и об их общей ответственности за поддержание мира.

Тон обмена мнениями резко контрастировал с церемонией подписания различных коммерческих контрактов.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал лидера Китая образумить Россию и помочь прекратить войну в Украине.

Темы: КитайФранцияМакронРосcия
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