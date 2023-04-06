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Орбан хочет продлить себе чрезвычайные полномочия из-за войны в Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 17:35

Парламент Венгрии рассмотрит возможность продлить "военную чрезвычайную ситуацию" в стране, которая позволяет премьер-министру Виктору Орбану принимать ключевые решения правительственными постановлениями в обход депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте парламента Венгрии на этой неделе появился проект поправки к специальному закону "О предотвращении и управлении последствиями вооруженного конфликта на территории соседней страны или вызванной этим гуманитарной катастрофы в Венгрии".

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Он был принят в мае 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоресурсы в Венгрии из-за полномасштабного вторжения России.

Проект предусматривает продление действия "военной чрезвычайной ситуации" в Венгрии на шесть месяцев. Для принятия документа нужны две трети голосов в парламенте, которые партия Орбана "Фидес" имеет вместе с партнерами по коалиции.

Правовой режим, который действует в Венгрии почти год, позволяет принимать ключевые решения - например, об ограничении цен на энергоресурсы - без одобрения парламента.

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Подобными полномочиям Орбан руководствовался и во время пандемии коронавируса, за что его критиковали оппозиция и Европейский Союз.

Напомним, что в июле 2022 года под руководством премьер-министра Венгрии был создан новый орган - Совет обороны, имеющий "особые полномочия" для "защиты безопасности и суверенитета" страны.

Темы: ОрбанВенгрияУкраинавойна
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