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УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 17:41
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Иллюстративное фото с сайта епархии УПЦ МП, глава епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафан

Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование во Львове.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "Спасибо всем, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе. За уважение к закону, сдержанность и толерантность.

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Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок".

Детали: В частности, Садовый сообщил, что демонтирован самострой УПЦ МП в Сыховском районе. 

Кроме того, бывший храм УПЦ МП на улице Тараса Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины, а помещение на ул. Пекарская официально перешло в пользование Первого медобъединения. 

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К тому же владелица помещения на улице Антоновича разорвала соглашение с УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПЛьвоврелигияСадовый
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