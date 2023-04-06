РФ попала в многоэтажку в центре Орехова, Гуляйполе атаковали ракетами

Российские военные 6 апреля ударили из РСЗО по многоэтажке в центре Орехова Запорожской области и нанесли авиаудар по жилому сектору города, Гуляйполе враг атаковал двумя ракетами.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Россияне попали в пятиэтажный дом в сердце несокрушимого города Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО. Кроме этого, по городу нанесен авиаудар, который повредил жилой сектор".

Детали: Кроме того, враг попал двумя ракетами по объекту гражданской инфраструктуры Гуляйполя. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают спасатели.

В ОВА в очередной раз призвали местных жителей эвакуироваться.