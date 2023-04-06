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РФ влучила у багатоповерхівку в центрі Оріхова, Гуляйполе атакували ракетами

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 18:16
РФ влучила у багатоповерхівку в центрі Оріхова, Гуляйполе атакували ракетами
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, УП

Російські військові 6 квітня вдарили з РСЗВ по багатоповерхівці у центрі Оріхова Запорізької області та завдали авіаудару по житловому сектору міста, Гуляйполе ворог атакував двома ракетами.

Джерело: очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова: "Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ. Крім цього, по місту нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор". 

Деталі: Крім того, ворог поцілив двома ракетами по об’єкту цивільної інфраструктури Гуляйполя. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники.

В ОВА вкотре закликали місцевих жителів евакуюватися.

Теми: Запорізька областьракетний ударобстрілвійна
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