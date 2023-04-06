Украина заказала у Польши больше бронетранспортеров "Rosomak", чем объявлялось ранее

Украина заказывает у Польши 150 бронетранспортеров "Rosomak", что на 50 машин больше, чем звучало в предыдущих заявлениях за последние несколько дней.

Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Польши Петр Мюллер, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.

"Одной из главных тем переговоров был вопрос закупки польской военной техники украинской стороной, которая покупает 150 БТР "Rosomak", самоходные минометы RAK на три роты, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польских заводов", - написал Мюллер.

Озвученные Мюллером цифры по минометам RAK означают, что Украина купит их около 50 машин. Они изготавливаются на базе БТР "Rosomak".

Ранее сообщалось, что Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине восемь истребителей МиГ-29.

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