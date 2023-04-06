Украина заказала у Польши больше бронетранспортеров "Rosomak", чем объявлялось ранее

Украина заказывает у Польши 150 бронетранспортеров "Rosomak", что на 50 машин больше, чем звучало в предыдущих заявлениях за последние несколько дней.

Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Польши Петр Мюллер, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.

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"Одной из главных тем переговоров был вопрос закупки польской военной техники украинской стороной, которая покупает 150 БТР "Rosomak", самоходные минометы RAK на три роты, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польских заводов", - написал Мюллер.

Озвученные Мюллером цифры по минометам RAK означают, что Украина купит их около 50 машин. Они изготавливаются на базе БТР "Rosomak".

Ранее сообщалось, что Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине восемь истребителей МиГ-29.

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