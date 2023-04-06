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Україна замовила у Польщі більше бронетранспортерів "Rosomak", ніж оголошувалося раніше

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 18:22

Україна замовляє у Польщі 150 бронетранспортерів "Rosomak", що на 50 машин більше, ніж лунало у попередніх заявах за останні кілька днів.

Про це повідомив у Twitter речник уряду Пьотр Мюллер, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький минулого тижня повідомив, що Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва. У середу президент Володимир Зеленський у Варшаві підтвердив купівлю, але не називав кількість.

"Однією з головних тем переговорів було питання закупівлі польської військової техніки українською стороною, яка купує 150 БТР "Rosomak", самохідні міномети RAK на три роти, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польських заводів", - написав Мюллер.

Озвучені Мюллером цифри щодо мінометів RAK означають, Україна купить їх близько 50 машин. Вони виготовляються на базі БТР "Rosomak".

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.

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Теми: ПольщаУкраїназброя
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