Оккупанты за сутки выпустили 258 снарядов по Херсонщине, утром ударили по Очакову - ОВА

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсон и область 46 раз, выпустив 258 снарядов из различных видов оружия, сегодня утром захватчики нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской общины.

Источник: отчеты ОВА

Херсонщина: за минувшие сутки по Херсонской области противник совершил 46 обстрелов, выпустив 258 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

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Город Херсон враг обстрелял 7 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

Так, вчера россияне обстреляли Змиевку Бериславской громады - снова били по мирным людям. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника.

Вечером три удара вражеской авиации зафиксировано по Бериславу, два - по Новобериславу и один - по Казацкому.

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Сейчас известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.

С деоккупированной территории области эвакуированы 46 человек.

Николаевщина: сегодня утром враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по г.Очаков и акватории Очаковской общины. В результате обстрелов повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. Два человека получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела возникло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Последствия атак дополнительно уточняются.

Также утром враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Черниговщина: за минувшие сутки - 13 обстрелов, суммарно 231 взрыв, Новгород-Северский район, враг использует минометы, САУ, автоматические гранатометы, неуправляемые ракеты, вероятно запуск с вертолетов, сброс боеприпасов ВОГ с беспилотников.

Атака была направлена по селу Гремяч, Новгород-Северская община. Повреждены частный дом, автобусная остановка, фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, магазин, линия электропередач. Предварительно - без жертв.

Детальная информация относительно последствий уточняется.

Сумщина: ночью под обстрелом была Середино-Будская община: с территории РФ из АГС и автоматического стрелкового оружия осуществлен обстрел территории громады. К счастью, без последствий.

Вчера россияне осуществили 8 обстрелов пограничных общин - Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГа с помощью БПЛА. Есть разрушения. Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская: оккупанты бьют по линии разграничения, продолжают методично уничтожать гражданский сектор. Снова страдают населенные пункты Гуляйпольского, Ореховского и Васильевского направлений.

За минувшие сутки оккупанты совершили 92 артобстрела, 6 ударов из РСЗО, 11 атак БПЛА и 2 авиаудара. Зафиксировано 31 новое сообщение о разрушениях: российскими снарядами частично повреждены квартиры, разбиты дома, хозяйственные постройки, имущество, автомобили и сельхозтехника.

Днепропетровщина: вчера дважды за день российская армия била по Никопольщине. Снаряды попали по самому Никополю и Марганецкой общине.

Данные о последствиях уточняются. Без жертв.

Харьковщина: сегодня утром враг начал обстрелы г. Волчанск. Информация о последствиях уточняется.

Вчера днем враг из минометов обстрелял с. Волчанские Хутора. Повреждены здания гражданского предприятия и частные дома.

С территории РФ оккупанты обстреливали из минометов с. Гурьев Казачок Богодуховского района.

Из-за обстрелов г. Купянск вчера днем разрушен частный жилой дом.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Тихое, Зыбино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое.

В результате обстрела с. Караичное Чугуевского района повреждены частный дом и хозяйственные постройки, произошел пожар.

В с. Василенково Купянского района 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном дворе. Госпитализирован с взрывными травмами.

В Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась 56-летняя женщина. Госпитализирована со взрывными ранениями.

Луганщина: за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Кременной.

Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: ночью - ракетный удар по Славянску. Разрушены частные дома. Жертв среди гражданских нет.

Враг, обстреливая населенные пункты области, применял РСЗО "Град", артиллерию, минометы. Обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, автобаза), Константиновка (жилой сектор), пгт Великая Новоселка (жилой сектор), с.Карловка (Карловское водохранилище).

В Донецкой области за сутки - один человек ранен.