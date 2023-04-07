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Врач Берлускони подтвердил: политик уже некоторое время живет с лейкемией

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 11:41
Врач Берлускони подтвердил: политик уже некоторое время живет с лейкемией
СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ, GETTY IMAGES

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже некоторое время болеет лейкемией и сейчас находится в реанимации.

Информацию, которую ранее распространили СМИ, подтвердил в четверг врач Берлускони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Guardian.

В среду 86-летнего Берлускони госпитализировали в миланскую больницу Сан-Раффаэле, где он проходит лечение от легочной инфекции.

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"Инфекция является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он был в течение некоторого времени: хронической миеломоноцитарной лейкемии", - заявил врач Берлускони Альберто Дзангрилльо.

Он отметил, что лейкемия не является острой и что текущая терапевтическая стратегия предусматривает лечение легочной инфекции.

В четверг источники сообщили информационному агентству Ansa, что Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию и лечение легочной инфекции. Они рассказали об улучшении состояния политика по сравнению с предыдущим днем.

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Пресс-служба партии Берлускони "Вперед, Италия", которая является младшим партнером в правительственной коалиции, сообщила, что политик позвонил в четверг утром партийным функционерам, в том числе министру иностранных дел Антонио Таяни.

"Он сердечно приветствовал их и порекомендовал быть максимально преданными парламенту, правительству и "Вперед, Италия", потому что "страна нуждается в нас", - говорится в сообщении партии.

Члены семьи Берлускони посетили его в госпитале. Его сын, Пьер Сильвио Берлускони, топ-менеджер отцовской империи Mediaset, сказал журналистам, что его отец - "лев".

Его младший брат Паоло отметил, что "Сильвио снова выйдет из этого более сильным".

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, в последние годы имел несколько эпизодов ухудшения здоровья.

Политик, известный дружбой с президентом РФ, отметился неоднозначными заявлениями относительно Украины. 

В феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, Берлускони заявил, что он бы не встречался с Зеленским, если бы был премьером.

Также Берлускони сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, Россия бы не вторглась.

В МИД Украины на это заявили, что Берлускони поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Темы: Берлускони
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