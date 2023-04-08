Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением – ISW
Российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве РФ страха перед будущим украинским контрнаступлением, считают аналитики Института изучения войны.
Источник: ISW
Дословно: "Независимо от правдивости утечки документов реакция российских военкоров на статью в New York Times подчеркивает страх перед возможными украинскими контрнаступлениями, пронизывающий российское провоенизированное информационное пространство.
Статья NYT обнажила значительную точку невралгии в российском инфопространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что российские блогеры все чаще пересматривают обоснованность собственных оценок и спекуляций относительно потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать операции украинских войск".
Детали: Аналитики ISW отметили, что несколько известных российских блогеров отрицают достоверность документов и предположили, что они являются дезинформацией, которая имеет целью сбить с толку и ввести в заблуждение российское военное командование.
В институте также обратили внимание на сообщение аналитика Bellingcat Арика Толера о том, что документы циркулировали в интернете еще 4 марта, но почему-то попали в ведущие западные СМИ только через месяц.
Что этому предшествовало:
- Накануне NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.
- Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
- В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.