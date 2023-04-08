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Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением – ISW

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 06:36
Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением – ISW
ТАНКИ LEOPARD 2. ФОТО DEFENCE-UA.COM

Российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве РФ страха перед будущим украинским контрнаступлением, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Независимо от правдивости утечки документов реакция российских военкоров на статью в New York Times подчеркивает страх перед возможными украинскими контрнаступлениями, пронизывающий российское провоенизированное информационное пространство.

Статья NYT обнажила значительную точку невралгии в российском инфопространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что российские блогеры все чаще пересматривают обоснованность собственных оценок и спекуляций относительно потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать операции украинских войск".

Детали: Аналитики ISW отметили, что несколько известных российских блогеров отрицают достоверность документов и предположили, что они являются дезинформацией, которая имеет целью сбить с толку и ввести в заблуждение российское военное командование.

В институте также обратили внимание на сообщение аналитика Bellingcat Арика Толера о том, что документы циркулировали в интернете еще 4 марта, но почему-то попали в ведущие западные СМИ только через месяц.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.
  • Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
  • В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.

Темы: войнаСШАРосcия
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