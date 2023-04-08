Россияне потеряли еще более полутысячи вояк в Украине
Суббота, 8 апреля 2023, 08:27
Украинские защитники ликвидировали 570 российских оккупантов и средство ПВО за последние сутки.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 177680 (+570) человек ликвидировано,
- танков - 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2727 (+5) ед,
- РСЗО - 533 (+0) ед,
- средства ПВО - 282 (+1) ед,
- самолетов - 307 (+1) ед,
- вертолетов - 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,
- специальная техника - 304 (+0).
Данные уточняются.
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