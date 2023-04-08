Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых

В Запорожской области в городах Орехов и Гуляйполе в результате российских обстрелов в субботу ранены двое гражданских.

Источник: Запорожская областная прокуратура

Последствия обстрела Запорожской области, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 8 апреля 2023 года около 10:30 военнослужащие государства-агрессора, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, осуществили удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

Ранены двое мужчин в возрасте 56 и 67 лет.

В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушено помещение предприятия, а также прилегающая территория".

Детали: Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.