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Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 17:58
Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых
Последствия обстрела Запорожской области, фото прокуратуры

В Запорожской области в городах Орехов и Гуляйполе в результате российских обстрелов в субботу ранены двое гражданских.

Источник: Запорожская областная прокуратура

 
Последствия обстрела Запорожской области, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 8 апреля 2023 года около 10:30 военнослужащие государства-агрессора, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, осуществили удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

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Ранены двое мужчин в возрасте 56 и 67 лет.

В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушено помещение предприятия, а также прилегающая территория".

 

Детали: Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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Темы: Запорожская областьвойна
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