Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 17:58
Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых
Последствия обстрела Запорожской области, фото прокуратуры

В Запорожской области в городах Орехов и Гуляйполе в результате российских обстрелов в субботу ранены двое гражданских.

Источник: Запорожская областная прокуратура

 
Последствия обстрела Запорожской области, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 8 апреля 2023 года около 10:30 военнослужащие государства-агрессора, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, осуществили удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

Ранены двое мужчин в возрасте 56 и 67 лет.

В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушено помещение предприятия, а также прилегающая территория".

 

Детали: Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА

ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов

В Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии

Дополнено в 21:57В США арестовали подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

"Слитые" документы Пентагона: Китай мог согласиться предоставить России летальное оружие - СМИ

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты 4 дня свозили технику, это все взорвалось – мэр Мелитополя
РФ попала в многоэтажку в центре Орехова, Гуляйполе атаковали ракетами
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице в Запорожье – штаб
Последние новости
02:30
США хотят использовать замороженные активы России для восстановления Украины
01:55
Россияне ударили по Сумщине из минометов, артиллерии и АГС
01:22
Суд РФ снова оштрафовал Википедию за статью о войне в Украине
00:45
Министерство запретило сборным Украины соревноваться с россиянами и белорусами – приказ
00:15
Из-за пестицидов Словакия запрещает переработку и продажу украинского зерна
23:59
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА
23:37
В Нидерландах частично эвакуировали парламент из-за "бомбы", отправленной лидеру ультраправых
23:16
ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов
23:08
Финляндия завершила первые военные учения НАТО как член Альянса
23:06
видеоВ Подмосковье вспыхнул сильный пожар: говорят, загорелась трава
Все новости...
Реклама: