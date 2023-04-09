Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
Воскресенье, 9 апреля 2023, 02:15
В течение прошлого дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Под обстрел попали территории Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской громад. Зафиксировано 79 прилетов.
На Миропольскую громаду враг сбросил 9 мин.
Белопольская громада: россияне били по территории громады из минометов - 20 прилетов, обстреливали из АГС - 20 выстрелов. Также зафиксировано сброс 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА.
По Хотинской общине был минометный обстрел, 3 прилета.
По Великописаревской общине враг совершил обстрел из АГС (25 выстрелов).
ВИДЕО ДНЯ