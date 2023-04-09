Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ

Воскресенье, 9 апреля 2023, 02:15
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрел попали территории Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской громад. Зафиксировано 79 прилетов.

Реклама:

На Миропольскую громаду враг сбросил 9 мин.

Белопольская громада: россияне били по территории громады из минометов - 20 прилетов, обстреливали из АГС - 20 выстрелов. Также зафиксировано сброс 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА.

По Хотинской общине был минометный обстрел, 3 прилета.

ВИДЕО ДНЯ

По Великописаревской общине враг совершил обстрел из АГС (25 выстрелов).

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: