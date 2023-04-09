Разведка Британии: Кремль пытается имитировать нормализацию ситуации на аннексированных частях Украины

Кремль пытается представить ситуацию на аннексированных территориях Украины, как такую, что нормализуется, несмотря на активные боевые действия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание Совета безопасности России - первое такое мероприятие с октября 2022 года.

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Основной доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в качестве главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся" - говорится в обзоре

На самом же деле. Как отмечает британская разведка, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.

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В предыдущем обзоре британская разведка констатировала, что России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, а сейчас эту кампанию фактически свернули.