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Разведка Британии: Кремль пытается имитировать нормализацию ситуации на аннексированных частях Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 9 апреля 2023, 09:14

Кремль пытается представить ситуацию на аннексированных территориях Украины, как такую, что нормализуется, несмотря на активные боевые действия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание Совета безопасности России - первое такое мероприятие с октября 2022 года.

Основной доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в качестве главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся" - говорится в обзоре

На самом же деле. Как отмечает британская разведка, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.

В предыдущем обзоре британская разведка констатировала, что России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, а сейчас эту кампанию фактически свернули.

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Темы: войнаРосcияоккупация
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