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Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

Евгений КизиловПонедельник, 1 мая 2023, 18:36
Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России
Алексей данилов, фото из его соцсетей

Секретарь СНБО Алексей Данилов перечислил 15 причин, которые заставляют украинцев считать, что Россия должна исчезнуть в ее современном виде.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Почему украинцы считают, что Россия должна исчезнуть в ее современном виде и в современных границах

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Потому что:

  1. Там, где судьба Украины пересекается с россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, чего касается россия, превращается в смерть, гниль и грязь.
  2. На протяжении веков российское образование реализовывало продуманную и целенаправленную политику уничтожения Украины - языка, культуры, истории.
  3. Ненависть ко всему украинскому лежит в основе людоедской идеологии "русского мира".
  4. "Окончательное решение" украинского вопроса - это не что иное, как национальная идея россии.
  5. Независимая и свободная Украина - это исторический приговор для россии как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим.

Миллионы нерожденных украинских детей, ненаписанных книг, непрочитанных стихов. Сломанные судьбы, украденное прошлое и попытка украсть наше будущее!

Потому что россия - это:

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  1. Территория всеобъемлющего рабства и насилия как нормы.
  2. Доминирование покорного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения.
  3. Образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить, только находясь по колено в своей или чужой крови.
  4. То, что не реформируется и не лечится.
  5. Рабство как норма, свобода как отклонение.
  6. "Элита" в роли дворовых холопов у Хозяина, без позиции, принципов и гордости.
  7. Вожди с психическими расстройствами - комплексами неполноценности, маниями величия и преследования.
  8. Порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока.
  9. Уничтоженные языки и культуры колонизированных народов. Стерта из памяти история о сопротивлении колонизации и русификации.
  10. Коллективная ответственность и вина за преступления путинизма против Украины.

Так выглядит истинное лицо российского нацизма!"

Темы: РосcияУкраинаДанилов
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