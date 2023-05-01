Шуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк уверяет, что бывшие члены ОПЗЖ поддерживают инициативы монобольшинства в Раде по собственной воле, а не из-за определенных договоренностей.

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У "Слуг народа" не всегда хватает голосов для принятия решений, которые принимаются. Это правда. Потому что есть разные интересы.

Бывает так, что экс-ОПЗЖ голосуют лучше, чем определенные представители от "Слуги народа". Мы можем это каким-то образом запретить?

С представителями экс-ОПЗЖ мы не находимся в таком контакте, чтобы вести с ними какие-то переговоры относительно даже их понимания голосования за тот или иной законопроект.

Конечно, у нас есть законопроекты, когда мы считаем какие-то голоса, но мы не учитываем позицию экс-ОПЗЖ. Они как хотят, так и принимают решения".

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Напомним: Во время широкомасштабной войны депутатские группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины", которые ранее образовывали в Верховной Раде фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь" и были в оппозиции к действующей власти, больше не критикуют президента Владимира Зеленского и поддерживают инициативы его команды.

В обеих группах подчеркивают, что во время войны "оппозиционный хейт" и "политические игрища" неуместны.