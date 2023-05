Кулеба: Южная Корея поддерживает украинскую "формулу мира"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о поддержке Южной Кореей украинской "формулы мира" по окончанию войны.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "(Состоялась – ред.) содержательная встреча с корейским коллегой Паком Джином, который проинформировал меня, что Южная Корея поддерживает "формулу мира" президента Зеленского".

Meaningful meeting with my Korean counterpart @FMParkJin who informed me that the Republic of Korea supports President @ZelenskyyUa’s Peace Formula. We discussed Korean engagement in Ukraine’s recovery and welcomed the growing intensity of bilateral contacts between our nations. pic.twitter.com/pVnwXCMSNt