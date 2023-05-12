Кулеба: Південна Корея підтримує українську "формулу миру"
П'ятниця, 12 травня 2023, 06:59
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про підтримку Південною Кореєю української "формули миру" щодо закінчення війни.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "(Відбулася – ред. ) змістовна зустріч з корейським колегою Паком Джином, який проінформував мене, що Південна Корея підтримує "формулу миру" президента Зеленського".
Meaningful meeting with my Korean counterpart @FMParkJin who informed me that the Republic of Korea supports President @ZelenskyyUa’s Peace Formula. We discussed Korean engagement in Ukraine’s recovery and welcomed the growing intensity of bilateral contacts between our nations. pic.twitter.com/pVnwXCMSNt— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023
Деталі: Глави МЗС також обговорили участь Південної Кореї у відновленні України.
Що цьому передувало:
- У листопаді Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.
- У лютому Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої Україною "формули миру".
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