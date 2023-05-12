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Кулеба: Південна Корея підтримує українську "формулу миру"

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 06:59
Кулеба: Південна Корея підтримує українську формулу миру
Дмитро Кулеба і Пак Джин. Фото з Twitter Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про підтримку Південною Кореєю української "формули миру" щодо закінчення війни.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "(Відбулася – ред. ) змістовна зустріч з корейським колегою Паком Джином, який проінформував мене, що Південна Корея підтримує "формулу миру" президента Зеленського".

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Деталі: Глави МЗС також обговорили участь Південної Кореї у відновленні України.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У листопаді Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. 
  • У лютому Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої Україною "формули миру". 

Теми: Кулеба ДмитромирПівденна Корея
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