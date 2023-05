Кулеба: Південна Корея підтримує українську "формулу миру"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про підтримку Південною Кореєю української "формули миру" щодо закінчення війни.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "(Відбулася – ред. ) змістовна зустріч з корейським колегою Паком Джином, який проінформував мене, що Південна Корея підтримує "формулу миру" президента Зеленського".

Meaningful meeting with my Korean counterpart @FMParkJin who informed me that the Republic of Korea supports President @ZelenskyyUa’s Peace Formula. We discussed Korean engagement in Ukraine’s recovery and welcomed the growing intensity of bilateral contacts between our nations. pic.twitter.com/pVnwXCMSNt