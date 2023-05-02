Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 140 "прилетов"

В течение 1 мая россияне совершили 14 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 139 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов, было 40 взрывов. Также противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии (5 взрывов) и АГС (75 выстрелов).

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 8 мин, также был обстрел из АГС (3 взрыва).

По Юнаковской громаде враг бил из миномета, было 4 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксирован обстрел из миномета (2 взрыва).

В ОВА также сообщили, что 1 мая гражданский житель области получил ранения из-за несоблюдения минной безопасности.

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"Около 13:00 в Середино-Будской громаде Шосткинского района во время работы в поле на мине подорвался трактор. Тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины". В результате подрыва мужчина получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому оказана первичная медицинская помощь, он доставлен в больницу", – говорится в сообщении администрации.