Россия потеряла за сутки три средства ПВО и почти полтысячи военных – Генштаб ВСУ

По подсчетам украинских военных, за сутки 1 мая российская армия потеряла в войне против Украины порядка 460 военнослужащих, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских систем, один танк и одну ББМ.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По подсчету украинского Генштаба, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 191 420 (+460) человек ликвидировано,

танков – 3 701 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 7 193 (+1) ед,

артиллерийских систем – 2 930 (+9) ед,

РСЗО – 544 (+0) ед,

средства ПВО – 298 (+3) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 477 (+1),

крылатые ракеты – 947 (+15),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 851 (+6) ед,

специальная техника – 360 (+1).

Данные уточняются.