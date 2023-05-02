Под Петербургом нашли взрывчатку на опоре ЛЭП: соседнюю опору подорвали 1 мая
Вторник, 2 мая 2023, 13:26
На территории России в Ленинградской области нашли взрывное устройство на опоре линии электропередач, которую взорвали в понедельник, а на соседней опоре ЛЭП - еще две взрывчатки.
Источник: российское издание Фонтанка
Дословно: "На взорванной под Гатчиной опоре ЛЭП нашли еще одно устройство. А на соседней - два.
На упавшей опоре взрывотехники, по предварительной информации, обнаружили устройство с электронными таймером, детонатором и взрывчатым веществом массой около 300 г. С соседней сняли еще два похожих - один на 300 г взрывчатого вещества, второй - на 600 г".
Детали: Российская ФСБ возбудила уголовное дело из-за диверсии и незаконного оборота взрывчатых веществ.
Напомним:
- 1 мая на территории России в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, но оккупанты заявляют, что уже ликвидировали угрозу.
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