Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 14:12
Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых
Фото: Херсонская облпрокуратура

Российские военные 2 мая обстреляли Херсона и села в области, в результате чего трое людей погибли, пятеро - получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресслужба Херсонской облпрокуратури, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По его словам, враг укрыл огнем села Кизомыс и Велетенское Белозерской громады. 

Реклама:

В Велетенском погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона и нескольких сел Белозерской громады погибли трое жителей и пятеро получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне сбросили на остров, что вблизи села Великанское, две управляемые авиабомбы, в результате чего трое погибли и пятеро - ранены.

Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: