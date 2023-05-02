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Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 14:12
Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых
Фото: Херсонская облпрокуратура

Российские военные 2 мая обстреляли Херсона и села в области, в результате чего трое людей погибли, пятеро - получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресслужба Херсонской облпрокуратури, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По его словам, враг укрыл огнем села Кизомыс и Велетенское Белозерской громады. 

В Велетенском погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона и нескольких сел Белозерской громады погибли трое жителей и пятеро получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне сбросили на остров, что вблизи села Великанское, две управляемые авиабомбы, в результате чего трое погибли и пятеро - ранены.

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Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвойна
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