Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых
Российские военные 2 мая обстреляли Херсона и села в области, в результате чего трое людей погибли, пятеро - получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресслужба Херсонской облпрокуратури, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: По его словам, враг укрыл огнем села Кизомыс и Велетенское Белозерской громады.
В Велетенском погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.
Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона и нескольких сел Белозерской громады погибли трое жителей и пятеро получили ранения.
По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне сбросили на остров, что вблизи села Великанское, две управляемые авиабомбы, в результате чего трое погибли и пятеро - ранены.