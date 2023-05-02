Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада продлила действие военного положения и мобилизации

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 15:53
Рада продлила действие военного положения и мобилизации
Иллюстративное фото из Униан

Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Срок действия военного положения и мобилизации продолжается с 05:30 20 мая сроком на 90 суток. За соответствующие постановления 9259 и 9260 отдали 324 и 333 голосов

Нардеп сообщает, что это было седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

 
 

Что этому предшествовало:

Темы: мобилизацияВоенное положениеВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
мобилизация
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб
Повестка не по месту прописки: что изменяет новое постановление Кабмина
Последние новости
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото, видео В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
13:49
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС и провело ротации работников на еще двух станциях
Все новости...
Реклама: