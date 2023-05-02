Рада продлила действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Срок действия военного положения и мобилизации продолжается с 05:30 20 мая сроком на 90 суток. За соответствующие постановления 9259 и 9260 отдали 324 и 333 голосов

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Нардеп сообщает, что это было седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Что этому предшествовало:

Режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Последний раз он был продлен до 20 мая.

1 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине.