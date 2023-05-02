На Харьковщине в поле подорвался трактор: погибли 2 человека

Подорванный на мине трактор на Харьковщине. Фото иллюстративное из Facebook областной прокуратуры

В Изюмском районе Харьковской области трактор наехал на мину в поле, в результате чего погибли двое мужчин.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Двое мужчин 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. К сожалению, медики не смогли спасти их жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших".

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Детали: Трагедия произошла около 14:20 в поле между селами Вербовка и Волчий Яр.

Сначала Синегубов сообщал, что два человека получили ранения и им оказывают медицинскую помощь.

Глава ОГА подчеркнул, что на Харьковщине минная опасность остается высокой, несмотря на то, что ежедневно более 250 пиротехников и более 100 единиц спецтехники работают над разминированием области.

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Синегубов добавил, что саперы уже обнаружили и обезвредили почти 66 тысяч взрывоопасных предметов и эти работы продолжаются.