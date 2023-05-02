На Харьковщине в поле подорвался трактор: погибли 2 человека
В Изюмском районе Харьковской области трактор наехал на мину в поле, в результате чего погибли двое мужчин.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Двое мужчин 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. К сожалению, медики не смогли спасти их жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших".
Детали: Трагедия произошла около 14:20 в поле между селами Вербовка и Волчий Яр.
Сначала Синегубов сообщал, что два человека получили ранения и им оказывают медицинскую помощь.
Глава ОГА подчеркнул, что на Харьковщине минная опасность остается высокой, несмотря на то, что ежедневно более 250 пиротехников и более 100 единиц спецтехники работают над разминированием области.
Синегубов добавил, что саперы уже обнаружили и обезвредили почти 66 тысяч взрывоопасных предметов и эти работы продолжаются.