NYT показало с высоты уничтоженный до основания Бахмут

Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью беспилотника видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в опустевшем после месяцев войны Бахмуте Донецкой области.

Источник: NYT

Детали: В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва войны в Украине, пишет NYT.

Кадры, сделанные 19 мая с помощью беспилотника, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки, где когда-то был мирный город. Бахмут уничтожен, констатирует издание.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT