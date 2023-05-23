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NYT показало с высоты уничтоженный до основания Бахмут

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 04:23
NYT показало с высоты уничтоженный до основания Бахмут
Разрушеные дома в Бахмуте. Фото NYT

Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью беспилотника видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в опустевшем после месяцев войны Бахмуте Донецкой области.

Источник: NYT

Детали: В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва войны в Украине, пишет NYT.

Кадры, сделанные 19 мая с помощью беспилотника, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки, где когда-то был мирный город. Бахмут уничтожен, констатирует издание.

Дословно: "Россияне провозглашают победу в этом сражении. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а только еще один этап в катастрофической войне.

Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – многие жизни и дома в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в большинстве своем превратились в пепел…

ВИДЕО ДНЯ

В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни – исключение".

Напомним: Командование Сил специальных операций обнародовало видео из разрушенного Бахмута, а 93-я ОМБр Холодный Яр – фото.

Темы: Бахмутвойна
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