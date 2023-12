NYT показало з висоти знищений вщент Бахмут

Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.

Джерело: NYT

Деталі: У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша і найкривавіша битва війни в Україні, пише NYT.

Кадри, зроблені 19 травня за допомогою безпілотника, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто. Бахмут знищений, констатує видання.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT