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NYT показало з висоти знищений вщент Бахмут

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 04:23
NYT показало з висоти знищений вщент Бахмут
Зруйновані будинки у Бахмуті. Фото NYT

Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.

Джерело: NYT

Деталі: У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша і найкривавіша битва війни в Україні, пише NYT.

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Кадри, зроблені 19 травня за допомогою безпілотника, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто. Бахмут знищений, констатує видання.

Дослівно: "Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні.

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Однак поняття "переможця" кидає виклик тому, що так явно втрачено – багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл…

У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком".

Нагадаємо: Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото. 

Теми: Бахмутвійна
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