Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления – СМИ

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 06:11
Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления – СМИ
Украинские военные. ФОТО АРМИЯ INFORM

Украина скрывает от своих союзников детали будущего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции.

Источник: Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые поддерживают связь с военным руководством Украины

Детали: Европейские чиновники рассказали изданию, что из-за утечки секретных документов США Киев воздерживается от предоставления информации о контрнаступлении. В частности, украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

"Хотя Украина, вероятно, все еще делится некоторыми базовыми разведывательными данными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее оружием в течение прошлого года, чиновники внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий", – сообщает Politico со ссылкой на источники.

Украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности, рассказал, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывают детали контрнаступления от других украинских политиков. "Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", – сказал депутат.

Представитель Пентагона заявил Politico, что никаких изменений не произошло, и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне. "Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США", – сказал чиновник.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя скрытность украинцев, заявил, что "они не обязаны сообщать нам что-то заранее".

ВИДЕО ДНЯ

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы они имели все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", – сказал Кирби.

Другие представители администрации Байдена, пишет Politico, утверждают, что Украина никогда не была полностью открытой с США относительно своих военных планов. "Они были скупы на информацию с самого начала", – сказал американский чиновник.

Напомним: Владимир Зеленский заявил, что не имел никаких разговоров с Белым домом относительно масштабной утечки секретных документов разведки США.

Темы: контрнаступлениеУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
контрнаступление
Генерал Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению
Блинкен: Украина готовит контрнаступление в следующие недели, посмотрим, что будет
Дания отправит Украине военную помощь на более чем $250 млн для поддержки контрнаступления
Последние новости
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Все новости...
Реклама: