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Британская разведка проанализировала последние ракетные удары РФ по Украине

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 09:42

Типы объектов, пораженных последними российскими ракетными ударами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британское разведывательное сообщество рассмотрело ракетные удары РФ по Украине от 28 апреля и 1 мая, которые были первыми с 9 марта.

Последние удары осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.

Во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак, что, вероятно, свидетельствует о попытках РФ восстановить запасы крылатых ракет, говорится в обзоре.

"Замеченные типы объектов, пораженных российскими ударами свидетельствуют о возможном смещении от нацеливания на энергетическую инфраструктуру Украины. Оба последних удара были, вероятно, сосредоточены на украинской военной, промышленной и логистической инфраструктуре", – отмечается в обзоре.

В одном из предыдущих разведывательных обзоров в Минобороны Великобритании отмечали, что ракетная атака России против Украины 28 апреля может свидетельствовать об изменении подхода РФ к ракетным ударам, по сравнению с зимой.

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Темы: войнаУкраинаразведкаВеликобритания
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