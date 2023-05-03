Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Запорожье
В ночь на 3 мая российские военные совершили атаку на Запорожье, пострадали частные дома, обошлось без жертв. Прифронтовые населенные пункты Запорожской области находились под обстрелами несколько часов.
Источник: секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко
Прямая речь Куртева: "Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли.
Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных".
Детали: На месте с ночи работают городская аварийно-спасательная служба, "Запорожремсервис" и волонтеры.
По данным главы ОВА, ночью враг нанес два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье.
Малашко также написал о "громких сутках для всего Запорожского края",
В области армия РФ осуществила 82 обстрела по мирным населенным пунктам: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артиллерийских ударов.
Прямая речь Малашко: "Многочасовые обстрелы пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных общинах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Но главное, что люди уцелели".
Этому предшествовало: Сообщалось, что этой ночью в городах Запорожье и Днепр прогремели взрывы, а над Киевом силы ПВО сбили все беспилотники.