Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Запорожье

Последствия удара по Запорожью, фото из Telegram Анатолия Куртева

В ночь на 3 мая российские военные совершили атаку на Запорожье, пострадали частные дома, обошлось без жертв. Прифронтовые населенные пункты Запорожской области находились под обстрелами несколько часов.

Источник: секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь Куртева: "Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли.

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Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных".

Детали: На месте с ночи работают городская аварийно-спасательная служба, "Запорожремсервис" и волонтеры.

По данным главы ОВА, ночью враг нанес два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

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Малашко также написал о "громких сутках для всего Запорожского края",

В области армия РФ осуществила 82 обстрела по мирным населенным пунктам: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артиллерийских ударов.

Прямая речь Малашко: "Многочасовые обстрелы пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных общинах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Но главное, что люди уцелели".

Этому предшествовало: Сообщалось, что этой ночью в городах Запорожье и Днепр прогремели взрывы, а над Киевом силы ПВО сбили все беспилотники.