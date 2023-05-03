СМИ: маршрут через РФ и Беларусь - один из основных для мигрантов, попадающих в Германию

Немецкие органы власти обеспокоены ростом нелегальной миграции в ЕС и отмечают, что одной из главных лазеек является маршрут через Россию и Беларусь.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на служебный документ, оказавшийся в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".

В документе отмечают, что всего за март зафиксировано более 22 500 случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС и Шенгенской зоны, что на 60% больше, чем в 2022 году за этот период.

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В Германию в январе-марте прибыли 19 627 нелегальных мигрантов, из которых почти 6700 – в марте. По данным федеральной полиции, один из основных маршрутов в Германию пролегает через Польшу: так в страну попали 1278 человек, через Чехию – 278.

О более 800 этих мигрантов известно, что им удалось незаметно пересечь границу Беларуси с восточными членами ЕС.

"Злоупотребление российскими визами для того, чтобы ехать через РФ в Беларусь и оттуда в ЕС, остается неизменной тенденцией", – отмечают в документе. Там также вспоминают, что наблюдают в соцсетях рекламу нелегального маршрута через Россию и Беларусь.

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"В ближайшие недели очень вероятен рост случаев нелегального въезда через Беларусь и Польшу в направлении Германии", – отмечают в документе.

Также там упоминают, что построенные странами Балтии и Польшей заборы не очень решили проблему, и те, кто пытаются, после какого-то количества попыток все же переходят границу. Самой большой "дырой" называют латвийскую границу с Беларусью, поскольку там физический забор построили только на одном участке длиной 46 км.

"Не отмечается существенного снижения случаев нелегальной миграции в Германию. Это указывает на то, что многие мигранты продолжают пересекать внешнюю границу ЕС с территории Беларуси и попадать в Германию", – отмечают в документе.

Часть нелегальных мигрантов прибывает и через территорию Чехии. В докладе отмечают, что это может свидетельствовать о недостатке контроля и создает риск еще большего потока мигрантов, если Чехия дополнительно снизит меры контроля на границе со Словакией.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021-2022 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.