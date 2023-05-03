Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрельба в школе в Белграде: погибли восемь учеников и охранник, семь человек ранены

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 13:19

В результате стрельбы, которую устроил 14-летний ученик школы в центре Белграда, погибли восемь школьников и охранник.

Данные МВД Сербии приводит телерадиокомпания РТС, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что восемь учеников и охранник погибли в результате стрельбы в начальной школе "Владислав Рыбникар" в Белграде. Шестеро учеников и один учитель получили серьезные ранения, сообщило МВД.

Пострадавшим оказали помощь в Центре неотложной помощи и клинике в Тиршовой.

"Ученик этой школы, К. К. (2009 г.р.), который подозревается в совершении этого преступления, был найден и арестован в школьном дворе. Все силы полиции все еще находятся на месте и интенсивно работают, чтобы пролить свет на все факты и обстоятельства, приведшие к этой трагедии", – говорится в заявлении МВД Сербии.

В 13.15 в правительстве Сербии состоится внеочередная пресс-конференция по случаю трагедии, произошедшей в школе.

На конференции выступят министр образования Бранко Ружич, министр здравоохранения Даника Груичич и представитель МВД.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в среду утром семиклассник произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы.

По сообщениям отдельных сербских СМИ, подросток находился под воздействием наркотиков.

Темы: Сербия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Сербия
В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе, есть погибшие и раненые
Лидеры Сербии и Косова возобновили переговоры о нормализации отношений
В Сербии радуются, что из-за войны в Украине к ним переехали тысячи образованных россиян
Последние новости
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Все новости...
Реклама: