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Стрельба в школе в Белграде: погибли восемь учеников и охранник, семь человек ранены

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 13:19

В результате стрельбы, которую устроил 14-летний ученик школы в центре Белграда, погибли восемь школьников и охранник.

Данные МВД Сербии приводит телерадиокомпания РТС, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что восемь учеников и охранник погибли в результате стрельбы в начальной школе "Владислав Рыбникар" в Белграде. Шестеро учеников и один учитель получили серьезные ранения, сообщило МВД.

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Пострадавшим оказали помощь в Центре неотложной помощи и клинике в Тиршовой.

"Ученик этой школы, К. К. (2009 г.р.), который подозревается в совершении этого преступления, был найден и арестован в школьном дворе. Все силы полиции все еще находятся на месте и интенсивно работают, чтобы пролить свет на все факты и обстоятельства, приведшие к этой трагедии", – говорится в заявлении МВД Сербии.

В 13.15 в правительстве Сербии состоится внеочередная пресс-конференция по случаю трагедии, произошедшей в школе.

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На конференции выступят министр образования Бранко Ружич, министр здравоохранения Даника Груичич и представитель МВД.

Как сообщалось, в среду утром семиклассник произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы.

По сообщениям отдельных сербских СМИ, подросток находился под воздействием наркотиков.

Темы: Сербия
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