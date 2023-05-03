Киевлянин сдавал врагу места базирования Сил обороны, а потом мобилизовался в ВСУ

Правоохранители разоблачили еще одного пособника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования Сил обороны в городе.

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Для этого объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов. Полученные сведения он посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Телеграмм.

Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении. Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона.

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Указано, что сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Санкция ч. 2 ст. 111 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.