Зеленский: Украина может и должна стать 33 членом НАТО

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Об этом он сказал на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле.

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"Я искренне желаю Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране", – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, Украина осознает, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать ее процедуру вступления.

"Но нет препятствий для политического решения относительно алгоритма нашего вступления в НАТО", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина уже "осуществила историческое ослабление самой большой угрозы для всех нас – российского реваншизма". Президент также подчеркнул, что Украина уже является де-факто членом НАТО и сотрудничает с Альянсом на благо общей обороны.

По словам Зеленского, на встрече с лидерами нордических стран речь шла о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и о том, "что мы можем сделать вместе для укрепления НАТО и восточного фланга Альянса".

Киев заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

В то же время агентство DPA сообщило, что члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе и Украины, однако сейчас сосредоточены на поддержке Киева в противодействии российской агрессии.