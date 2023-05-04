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РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 18:07

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагает, что после освобождения оккупированных территорий выяснится, что Россия держит в заложниках значительно больше, чем 20 тысяч гражданских граждан Украины.

Источник: Лубинец на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "По нашим приблизительным оценкам, Российская Федерация удерживает более 20 тысяч гражданских заложников. Эти данные я называю на основании обращений лично ко мне родственников, чьих родных и близких задержали российские военные.

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Почему я говорю, что примерно и что эта цифра намного больше, потому что я вполне осознаю, что те, кто сейчас находится на территориях временно оккупированных, ко мне не обращаются, или обращаются в маленьком количестве, потому что даже обращение к украинскому омбудсмену РФ расценивает как шпионаж. После того, как мы вернем все украинские территории, цифра будет гораздо больше".

Детали: Омбудсмен отметил, что в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными создана отдельная рабочая группа, которая занимается вопросами гражданских заложников.

Возглавляет ее Александр Кононенко, который является представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в секторе безопасности и обороны. Всего за время работы штаба удалось вернуть на Родину 2279 граждан, среди них 142 человека - гражданские.

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Он напомнил, что на этой неделе в Украине заработал единый реестр пропавших без вести. Некоторое время займет наполнение этого реестра. Информация будет постепенно передаваться от Национального информационного бюро, от различных органов, в том числе разведывательных. Она вся будет фиксироваться в этом реестре.

Лубинец также напомнил, что первый список гражданских заложников лично передал 13 января 2023 года в Анкаре российскому омбудсману Татьяне Москальковой. В нем были имена двух тысяч человек.

"Список составлялся по критерию возрастному 65+. Люди, которые имеют существенные болезни. После этого от РФ получили заверения, что они этот список прорабатывают. И на этом все", - сказал он.

Темы: заложникивойнаправа человека
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