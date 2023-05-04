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РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 18:07

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускає, що після звільнення окупованих територій з'ясується, що Росія тримає у заручниках значно більше ніж 20 тисяч цивільних громадян України.

Джерело: Лубінець на пресконференції в Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "За нашими приблизними оцінками, Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові.

Чому я кажу, що приблизно і що ця цифра набагато більша, бо я цілком усвідомлюю, що ті, хто зараз перебуває на територіях тимчасово окупованих, до мене не звертаються, або звертаються у маленькій кількості, бо навіть звернення до українського омбудсмана РФ розцінює як шпигунство. Після того, як ми повернемо всі українські території, цифра буде набагато більша".

Деталі: Омбудсман зазначив, що в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими створена окрема робоча група, яка опікується питаннями цивільних заручників.

Очолює її Олександр Кононенко, який є представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у секторі безпеки та оборони. Загалом за час роботи штабу вдалося повернути на Батьківщину 2279 громадян, серед них 142 особи – цивільні.

Він нагадав, що цього тижня в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Деякий час займе наповнення цього реєстру. Інформація буде поступово передаватися від Національного інформаційного бюро, від різних органів, в тому числі розвідувальних. Вона вся фіксуватиметься в цьому реєстрі.

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Лубінець також нагадав, що перший список цивільних заручників особисто передав 13 січня 2023 року в Анкарі російському омбудсману Тетяні Москальковій. У ньому були імена двох тисяч людей.

"Список складався за критерієм віковим 65+. Люди, які мають суттєві хвороби. Після цього від РФ отримали запевнення, що вони цей список пропрацьовують. І на цьому все", - сказав він.

Теми: заручникивійнаправа людини
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