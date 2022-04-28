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Украина провела очередной обмен пленными: спасли 45 украинцев

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 18:04
Украина провела очередной обмен пленными: спасли 45 украинцев
вице-премьер-министр ирина верещук. фото: пресс-служба минреинтеграции

Украинские власти провели очередной обмен пленными с российскими оккупантами, вытащив из плена 45 украинцев, в том числе 5 раненых военных Вооруженных сил Украины.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Сегодня освободили из плена россиян 45 наших людей.

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13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены).

Также возвращаем домой 12 наших гражданских.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вытащив из плена 76 украинцев. Из них 60 были военными ВСУ, а остальные гражданскими. 21 апреля, спустя два дня после предыдущего, Украина еще раз провела обмен военнопленными, вернув домой 19 украинцев.
  • 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина обменяла 86 российских военных на украинских пленных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
  • Известно также об обменах, проводимых по решению военного руководства, в частности, в начале войны 1 марта в Сумской области поменяли пленного командира российских оккупантов на 5 бойцов территориальной обороны. 15 апреля в Херсонской области военное командование поменяло 5 украинских защитников на 4 пленных российских оккупантов.

Темы: обменпленныеВерещукзаложники
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