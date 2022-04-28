Украина провела очередной обмен пленными: спасли 45 украинцев

Украинские власти провели очередной обмен пленными с российскими оккупантами, вытащив из плена 45 украинцев, в том числе 5 раненых военных Вооруженных сил Украины.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Сегодня освободили из плена россиян 45 наших людей.

Реклама:

13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены).

Также возвращаем домой 12 наших гражданских.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ