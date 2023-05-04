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Еще одна страна Содружества хочет провозгласить независимость от Британии

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 18:10

Премьер-министр Белиза Хуан Антонио Брисеньо считает вполне вероятным провозглашение страной независимости от Соединенного Королевства уже в 2024 году из-за отказа главы британского правительства извиняться за работорговлю и колониализм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Брисеньо сказал в интервью The Guardian.

Белизский премьер заявил, что правительство Великобритании несет моральную ответственность за извинения за бедствия рабства, и присоединился к призывам англоязычных стран Карибского бассейна требовать от Великобритании финансовых репараций.

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Говоря об этом, он вспомнил отказ премьера Британии Риши Сунака принести извинения за роль Британской империи в рабстве и колониализме, призвав вместо этого "понять нашу историю и все ее части, не убегать от нее, а просто сейчас убедиться, что наше общество является инклюзивным и толерантным к людям из всех слоев населения".

"Я думаю, что он (Сунак – ред.) несет моральную ответственность за то, чтобы по крайней мере извиниться. Он должен был бы лучше понимать это из-за своего происхождения (родители Сунака по происхождению – пенждабские индийцы – ред.). Когда вы читаете и слышите о грабежах, которые происходили на земле его предков, я считаю, что он должен был принести извинения", – считает Брисеньо.

В 2021 году парламент Белиза принял резолюцию, которая обязывает правительство добиваться возмещения убытков от Великобритании "от имени бывших рабов и их потомков". А в 2022-м правительство страны одобрило законопроект о создании конституционной комиссии, которая, среди прочего, будет решать вопрос провозглашения республики.

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Сейчас Белиз – одна из 14 стран британского Содружества Наций, где главой государства формально является монарх Соединенного Королевства. Сейчас и правящая, и оппозиционная партии Белиза поддерживают отмену монаршего правления, для чего (опять же, только в Белизе) достаточно голосования в парламенте, а не референдума.

"Я думаю, что шанс (провозглашения Белиза республикой – ред.) достаточно высок. Это вполне вероятно", – считает премьер Белиза, добавляя, что при этом страна не будет выходить из Содружества Наций.

Заявления Брисеньо прозвучали после утверждения Марлен Малаху Форте, министра по правовым и конституционным вопросам Ямайки, о том, что коронация короля Британии Чарльза III ускорила планы страны стать республикой уже в следующем году.

Напомним, карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября 2021 года стало самой молодой республикой в мире.

Темы: ВеликобританияЕвропа
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