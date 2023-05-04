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Хищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 21:42
Хищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска
Вице-мер читает подозрение, фото сбу

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области. В рамках дела задержали первого заместителя мэра города Вознесенск.

Источник: сайт СБУ

Детали: По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины.

Спецслужба имя задержанного не говорит, но "Украинская правда" из открытых источников узнала, что речь идет об Андрее Жукове.

 
Андрей Жуков
фото с официального сайта вознесенска

Как сообщают в СБУ, Жуков привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.

Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.

По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.

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Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий и более миллиона гривен.

Найденные при обысках деньги
Найденные при обысках деньги
фото сбу

На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Темы: Николаевская областьместная властькоррупцияСБУ
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