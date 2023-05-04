Хищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области. В рамках дела задержали первого заместителя мэра города Вознесенск.

Источник: сайт СБУ

Детали: По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины.

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Спецслужба имя задержанного не говорит, но "Украинская правда" из открытых источников узнала, что речь идет об Андрее Жукове.

Андрей Жуков фото с официального сайта вознесенска

Как сообщают в СБУ, Жуков привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.

Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.

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По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.

Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий и более миллиона гривен.

Найденные при обысках деньги фото сбу

На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.