Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
скриншот

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано около 90 взрывов, в Новослободской общине ранен местный житель.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской громад.

По Юнаковской громаде утром россияне били из артиллерии - 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.

По Белопольской громаде был минометный обстрел - 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Минометные обстрелы продолжились - 8 взрывов.

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела поврежден дом культуры и 2 жилых дома.

По Краснопольской громаде зафиксировано 12 взрывов из миномета.

ВИДЕО ДНЯ

По Новослободской громаде были минометные обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранения местный житель.

6 мин сбросили россияне на территорию Миропольской громады.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

В Шалыгинской громаде зафиксировано 13 взрывов, россияне били из артиллерии.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Сумская область
За три часа утра прозвучало более 30 взрывов на Сумщине и Черниговщине
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 70 "прилетов"
Российский истребитель ударил бомбами по предприятию на Сумщине
Последние новости
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
Все новости...
Реклама: