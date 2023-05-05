Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано около 90 взрывов, в Новослободской общине ранен местный житель.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской громад.

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По Юнаковской громаде утром россияне били из артиллерии - 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.

По Белопольской громаде был минометный обстрел - 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Минометные обстрелы продолжились - 8 взрывов.

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела поврежден дом культуры и 2 жилых дома.

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По Краснопольской громаде зафиксировано 12 взрывов из миномета.

По Новослободской громаде были минометные обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранения местный житель.

6 мин сбросили россияне на территорию Миропольской громады.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

В Шалыгинской громаде зафиксировано 13 взрывов, россияне били из артиллерии.