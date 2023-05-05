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Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
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Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано близько 90 вибухів, у Новослобідській громаді поранений місцевий житель.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад.

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По Юнаківській громаді зранку росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Мінометні обстріли продовжились – 8 вибухів.

Хотінська громада: здійснено  мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та 2 житлових будинки.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді зафіксовано 12 вибухів з міномету.

По Новослобідській громаді були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.

6 мін скинули росіяни на територію Миропільської громади.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

У Шалигинській громаді зафіксовано 13 вибухів, росіяни били з артилерії.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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