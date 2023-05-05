Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
скриншот

Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано близько 90 вибухів, у Новослобідській громаді поранений місцевий житель.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад.

По Юнаківській громаді зранку росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Мінометні обстріли продовжились – 8 вибухів.

Хотінська громада: здійснено  мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та 2 житлових будинки.

По Краснопільській громаді зафіксовано 12 вибухів з міномету.

ВІДЕО ДНЯ

По Новослобідській громаді були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.

6 мін скинули росіяни на територію Миропільської громади.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

У Шалигинській громаді зафіксовано 13 вибухів, росіяни били з артилерії.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Сумська область
За три години ранку пролунало понад 30 вибухів на Сумщині і Чернігівщині
Обстріли Сумщини: за добу – майже 70 "прильотів"
Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: