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Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 00:40
Болгария аннулировала уже 17 золотых паспортов, четверо из них принадлежали россиянам
фото из twitter ЕП

Гражданства Болгарии после аннулирования схемы так называемых золотых паспортов в марте 2022 года были лишены всего 17 иностранцев, из них четверо – граждане России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sofia Globe, такие данные в четверг озвучил исполняющий обязанности министра юстиции Болгарии Крум Зарков.

Министр объявил, что среди тех, чьи "золотые паспорта" были аннулированы, четверо – граждане Египта, четверо – России, четверо – Казахстана, трое – Китая, двое – Пакистана и один – Иордании.

Он добавил, что проверка Министерства юстиции выявила случаи, когда "золотые паспорта" выдавались без инвестиций со стороны иностранца – что является условием его участия в схеме. Эти ситуации расследуются и дальше, заверил Зарков.

"Что касается членов семей этих лиц, то в каждом конкретном случае оценивается, не было ли подано заявление на получение гражданства на несуществующей правовой основе. Проблема с "золотыми паспортами" решена", – констатировал он.

В марте 2022 года парламент Болгарии отменил схему "золотых паспортов", которая позволяла богатым иностранцам покупать гражданство в стране ЕС, если они инвестировали всего 1 миллион левов (562 366 долларов).

Продажа гражданства не гражданам ЕС позволяет таким инвесторам стать гражданами Евросоюза, получая свободу передвижения и доступ к финансовым системам блока.

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И Европейская комиссия, и Соединенные Штаты ранее заявляли, что они будут принимать меры, чтобы остановить такую продажу "золотых паспортов" богатым россиянам в рамках ряда санкций против РФ после ее вторжения в Украину.

Читайте также: Инфляция "золотых паспортов": как страны ЕС меняют условия покупки своего гражданства.

Темы: Болгария
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