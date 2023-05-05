Силы обороны отбили около 60 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили около 60 атак российской армии на трех направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отбили около 60 атак. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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Детали: За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed", 18 из 24 были уничтожены защитниками.

Кроме того, противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории Российской Федерации, совершенствует инженерное оборудование местности. В течение минувших суток обстрелял населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалигино, Ровно, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огирцево, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое, Бударки, Комиссарово, Колодязное и Красное Первое на Харьковщине. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

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На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраины Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также безуспешные наступательные действия враг вел в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток отбиты многочисленные атаки противника в Марьинке. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь - Днепропетровской; Михайловка, Казацкое, Львовское, Новотягинка, Софиевка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, уничтожено 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.