Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Польши анонсировал создание в стране "центра HIMARS" еще в этом году

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 09:19
Министр обороны Польши анонсировал создание в стране центра HIMARS еще в этом году
Работает система Himars. Фото иллюстративное с getty images

В конце этого года в Польше будет создан "центр HIMARS", который должен стать "центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для европейских стран".

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал заверения в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – сказал глава оборонного ведомства Польши.

Он сообщил, что в конце этого года в Польше будет создан "центр HIMARS", который должен стать "центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для нужд европейских стран", многие из которых заинтересованы в приобретении этой реактивной артиллерийской системы.

Блащак также сообщил, что в конце этого года первые – заказанные в 2019 году – пусковые установки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, которая отвечает за оборону так называемого Сувалкского перешейка. Он добавил, что переговоры о покупке Польшей 500 дополнительных пусковых установок, согласованных Государственным департаментом и Конгрессом, "в принципе уже ведутся", и он оптимистично настроен относительно подписания контракта в ближайшее время. Большинство пусковых установок будут установлены на польских грузовиках Jelcz.

"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", – подчеркнул он.

Блащак также выразил заинтересованность Польши в приобретении ракет, разрабатываемых компанией Lockheed Martin для HIMARS, с дальностью действия большей, чем у приобретенных ракет ATACMS дальностью 300 км. Ожидается, что высокоточные ударные ракеты (PrSM) будут иметь дальность до 500 км.

ВИДЕО ДНЯ

Министр также объявил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу он подпишет Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

По его словам, это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества польской оборонной промышленности с оборонной промышленностью США.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает открыть учебный центр для тренировок на ракетных системах HIMARS на своей территории.

Темы: Польшаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда

Все новости...
Польша
Польский запрет импорта зерна стоил Украине $143 млн – Минэкономики
Премьер Польши отреагировал на угрозы польскому послу в Москве
Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины после решения Еврокомиссии
Последние новости
02:51
Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС
02:16
"Зерновую сделку" могут продлить минимум на 2 месяца – МИД Турции
01:57
Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент
01:39
В Запорожье прогремел взрыв – СМИ
01:24
Правительство Грузии поддержало решение Путина о возобновлении авиарейсов между странами
00:43
В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области
00:19
Россияне 11 раз били по Сумщине: погиб человек, есть разрушения
23:59
фото Премьер Швеции лично "протестировал" БМП CV 90, которые получила и Украина
23:53
Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов
23:44
Украина с партнерами нарабатывает новые оборонные пакеты − Зеленский
Все новости...
Реклама: