Министр обороны Польши анонсировал создание в стране "центра HIMARS" еще в этом году

В конце этого года в Польше будет создан "центр HIMARS", который должен стать "центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для европейских стран".

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал заверения в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – сказал глава оборонного ведомства Польши.

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Он сообщил, что в конце этого года в Польше будет создан "центр HIMARS", который должен стать "центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для нужд европейских стран", многие из которых заинтересованы в приобретении этой реактивной артиллерийской системы.

Блащак также сообщил, что в конце этого года первые – заказанные в 2019 году – пусковые установки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, которая отвечает за оборону так называемого Сувалкского перешейка. Он добавил, что переговоры о покупке Польшей 500 дополнительных пусковых установок, согласованных Государственным департаментом и Конгрессом, "в принципе уже ведутся", и он оптимистично настроен относительно подписания контракта в ближайшее время. Большинство пусковых установок будут установлены на польских грузовиках Jelcz.

"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", – подчеркнул он.

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Блащак также выразил заинтересованность Польши в приобретении ракет, разрабатываемых компанией Lockheed Martin для HIMARS, с дальностью действия большей, чем у приобретенных ракет ATACMS дальностью 300 км. Ожидается, что высокоточные ударные ракеты (PrSM) будут иметь дальность до 500 км.

Министр также объявил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу он подпишет Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

По его словам, это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества польской оборонной промышленности с оборонной промышленностью США.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает открыть учебный центр для тренировок на ракетных системах HIMARS на своей территории.