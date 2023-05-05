В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины

Комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В лагерях дети из Украины смогут получить психологическую помощь для стабилизации эмоционального состояния и отвлечения от травматического опыта.

В 2022 году мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания Совета Европы призвал города и регионы ЕС организовать летние лагеря для украинских детей. Более 12 городов и областей откликнулись на его призыв и приняли участие в организации лагерей, в целом приняв 1248 детей.

Для организации летних лагерей в этом году 50 местных и региональных органов власти из Украины, Испании, Литвы, Ирландии, Швеции, Германии, Италии, Финляндии, Эстонии, Польши и Латвии приняли участие в информационной сессии в Совете Европы, однако процесс еще не завершен.

Организаторы также рассчитывают на поддержку ЮНИСЕФ, который сотрудничает с Советом Европы, чтобы помочь регионам и городам в планировании, координации и проведении изменений летних лагерей.

Целью создания этих летних лагерей также является возможность языкового и культурного обмена для украинских детей. Программа включает посещение региональных достопримечательностей, культурных мероприятий и общение с местными жителями.

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Напомним, 10 апреля власти Испании инициировали кампанию по организации летних каникул для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбежек, как гуманитарный жест и способ напомнить о похищении несовершеннолетних Россией.