Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 14:18

Комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В лагерях дети из Украины смогут получить психологическую помощь для стабилизации эмоционального состояния и отвлечения от травматического опыта.

Реклама:

В 2022 году мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания Совета Европы призвал города и регионы ЕС организовать летние лагеря для украинских детей. Более 12 городов и областей откликнулись на его призыв и приняли участие в организации лагерей, в целом приняв 1248 детей.

Для организации летних лагерей в этом году 50 местных и региональных органов власти из Украины, Испании, Литвы, Ирландии, Швеции, Германии, Италии, Финляндии, Эстонии, Польши и Латвии приняли участие в информационной сессии в Совете Европы, однако процесс еще не завершен.

Организаторы также рассчитывают на поддержку ЮНИСЕФ, который сотрудничает с Советом Европы, чтобы помочь регионам и городам в планировании, координации и проведении изменений летних лагерей.

ВИДЕО ДНЯ

Целью создания этих летних лагерей также является возможность языкового и культурного обмена для украинских детей. Программа включает посещение региональных достопримечательностей, культурных мероприятий и общение с местными жителями.

Напомним, 10 апреля власти Испании инициировали кампанию по организации летних каникул для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбежек, как гуманитарный жест и способ напомнить о похищении несовершеннолетних Россией.

Темы: ЕСдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: