Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки украинские защитники отбили более 30 атак врага.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Реклама:

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону".

Детали: За сутки противник нанес 2 ракетных, 26 авиаударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет присутствие войск в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 8 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артобстрелам подверглись населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.

От вражеских обстрелов пострадали 14 н.п. Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Осуществил обстрелы 7-ми населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток защитники отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было сбито 2 вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.