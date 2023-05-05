За сутки защитники отбили более 30 атак врага – Генштаб
Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки украинские защитники отбили более 30 атак врага.
Источник: Генштаб
Дословно: "Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону".
Детали: За сутки противник нанес 2 ракетных, 26 авиаударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.
На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет присутствие войск в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 8 населенных пунктов.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артобстрелам подверглись населенные пункты Луганской и Донецкой областей.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.
От вражеских обстрелов пострадали 14 н.п. Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Осуществил обстрелы 7-ми населенных пунктов Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток защитники отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.
Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было сбито 2 вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.