Авиация РФ ударила по Сумской области управляемыми бомбами, есть пострадавшие

В пятницу вечером российская авиация атаковала Сумскую область управляемыми бомбами.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно: "Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.

Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов".

Детали: В ОК отмечают, что в результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.

По предварительным данным, пострадали пять человек.