Авиация РФ ударила по Сумской области управляемыми бомбами, есть пострадавшие
Суббота, 6 мая 2023, 07:51
В пятницу вечером российская авиация атаковала Сумскую область управляемыми бомбами.
Источник: Оперативное командование "Север"
Дословно: "Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.
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Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов".
Детали: В ОК отмечают, что в результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
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