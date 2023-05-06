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Авиация РФ ударила по Сумской области управляемыми бомбами, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 07:51
Авиация РФ ударила по Сумской области управляемыми бомбами, есть пострадавшие
иллюстративное фото обстрелов на Сумщине, telegram Живицкого

В пятницу вечером российская авиация атаковала Сумскую область управляемыми бомбами.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно: "Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.

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Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов".

Детали: В ОК отмечают, что в результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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