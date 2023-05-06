Защитники за ночь сбили восемь "Шахедов", запущенных россиянами с восточного направления
Суббота, 6 мая 2023, 10:27
Противовоздушная оборона сработала в районе Кривого Рога, утром 6 мая сбила российский беспилотник, сообщил глава Днепропетровщины Сергей Лысак, всего за ночь уничтожены восемь "Шахедов".
Источник: Лысак в Telegram, воздушное командование "Восток"
Детали: Воздушники добавили, что к четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедам добавился пятый.
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Всего за ночь подразделениями воздушного командования "Восток" в зоне ответственности уничтожено 8 БПЛА, из них 3 в Донецкой области.
Прямая речь Лысака: "Еще минус один БПЛА.
ПвК "Восток" в районе г. Кривой Рог уничтожен вражеский дрон".
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