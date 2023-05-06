Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за ночь сбили восемь "Шахедов", запущенных россиянами с восточного направления

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 10:27
Защитники за ночь сбили восемь Шахедов, запущенных россиянами с восточного направления
фото: вк восток

Противовоздушная оборона сработала в районе Кривого Рога, утром 6 мая сбила российский беспилотник, сообщил глава Днепропетровщины Сергей Лысак, всего за ночь уничтожены восемь "Шахедов".

Источник: Лысак в Telegram, воздушное командование "Восток"

Детали: Воздушники добавили, что к четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедам добавился пятый.

Реклама:

Всего за ночь подразделениями воздушного командования "Восток" в зоне ответственности уничтожено 8 БПЛА, из них 3 в Донецкой области.

Прямая речь Лысака: "Еще минус один БПЛА.

ПвК "Восток" в районе г. Кривой Рог уничтожен вражеский дрон".

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: